Miles aprovechan el fin de semana libre de impuestos

EDINBURG, Texas.- Hoy domingo es el último día para aprovechar el Fin de Semana Libre de Impuestos.

Es una oportunidad para ahorrar.

Miles de personas del Valle del Río Grande al igual que de otras partes de las ciudades fronterizas mexicanas, como la ciudad de Monterrey, Coahuila y Tamaulipas están aprovechando las ofertas en el marco del Fin de Semana Libre de Impuestos, especialmente las familias que se están preparando para el regreso a clases.

Rio Grande Valley Premium Outlets, Uno de los Lugares Más Concurridos

El centro comercial Rio Grande Valley Premium Outlets en Mercedes es uno de los lugares más visitados, con personas de todas partes del país, incluyendo algunas de Monterrey.

Descuentos y Ahorros

“Hay descuentos del 20 al 30 por ciento y sin impuestos”, dijo un residente mexicano, quien se sumó a la multitud de compradores.

¿Qué Artículos Están Exentos de Impuestos?

Aunque no todo está exento de impuestos este fin de semana, algunos artículos sí lo están, como:

Ropa

Útiles escolares

Calzado

No Te Pierdas la Oportunidad

El Fin de Semana Libre de Impuestos termina hoy domingo. Asegúrate de verificar la lista de artículos libres de impuestos para aprovechar al máximo esta oportunidad de ahorro.