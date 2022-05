Descubren migrantes en paletas de chatarra

Los agentes federales del Sector del Río Grande se encontraron con seis grupos grandes e interrumpieron un intento de contrabando de personas en el puesto de control.

Los agentes remitieron un camión al área de inspección secundaria luego de una alerta de un agente K-9. Los migrantes fueron descubiertos escondidos entre paletas de chatarra. Otros tres fueron estaban ocultos en la cabina del camión. Los detenidos son de México, El Salvador, Guatemala y Brasil.

En los últimos tres días, los agentes de la estación de la Patrulla Fronteriza de McAllen encontraron cuatro grandes grupos cerca de Mission e Hidalgo. Los grupos estaban compuestos por 176 adultos solteros, 190 familiares y 101 niños no acompañados. Los migrantes son de América Central y del Sur, y Cuba.

CAEN 63 EN LAREDO

La Patrulla Fronteriza detectó a 63 indocumentados en una sola casa de la calle Market y otros 10 extranjeros viajaban aglomerados dentro de la cabina de una camioneta, en un camino rural a 27 millas de Laredo. Los federales en sus últimos mensajes han insistido en los peligros de salud que representan tales hacinamientos, relacionados a males provenientes del sur como la hepatitis aguda infantil y las diversas mutaciones del Covid-19.

Esta vez, el domingo 22, fueron detenidos los 63 extranjeros, entre ellos muchos (así refiere el comunicado) niños y adolescentes no acompañados. Ocurrió en el área de los barrios Chacón y Three Points, al sureste de Laredo; son de Guatemala, Honduras, El Salvador y México; todos fueron evaluados médicamente y procesados para ser deportados.

La madrugada del miércoles, agentes patrullando el área de Aguilares, comunidad rural ubicada 27 millas al noreste de Laredo rumbo a Hebbronville, descubrieron una camioneta de dos puertas, cabina y media, color arena, circulando al norte por el camino rural 2895 que conecta las carreteras 359 y 59.

El traficante conductor no paró, intentó huir del lugar, imprimiéndole velocidad a la troca de modelo antiguo, no llegó muy lejos, paró en la puerta de un rancho, no se informó, pero al parecer el "coyote" huyó entre la alta vegetación.

CAEN 2 GRUPOS EN LA GRULLA

En la ciudad de Río Grande los agentes encontraron otros dos grupos grandes cerca de La Grulla. Los grupos estaban compuestos por 119 adultos solteros, 145 familiares y 82 niños no acompañados. Los migrantes procedían de Cuba y países centroamericanos.

Todos fueron procesados de acuerdo a las leyes migratorias de los Estados Unidos.

