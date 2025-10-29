Históricas deportaciones en el gobierno de Trump

EDINBURG, Texas.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) reveló hoy estadísticas sin precedentes, con más de 527.000 extranjeros ilegales removidos durante la presidencia de Donald Trump y la secretaria Kristi Noem.

La Administración Trump está a punto de romper récords históricos y deportar casi 600.000 extranjeros ilegales al final del primer año del presidente Donald Trump desde su regreso al cargo.

Más de dos millones de ilegales han abandonado EE.UU., incluyendo 1.6 millones que se han autodeportado voluntariamente y más de 527.000 deportaciones", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

ESTO ES SOLO EL COMIENZO

El presidente Trump y la secretaria Noem han revitalizado una agencia que estuvo obstaculizada durante los últimos cuatro años. A pesar de un número histórico de injunctiones de jueces activistas y amenazas a las fuerzas del orden, DHS, ICE y CBP no solo han cerrado la frontera, sino que han logrado avances históricos para cumplir la promesa de Trump de arrestar y deportar a los ilegales que han invadido el país.

MIGRANTES RETROCEDEN

Los extranjeros ilegales están recibiendo el mensaje: "Salgan ahora o enfrenten las consecuencias". Los migrantes ahora dan marcha atrás antes de llegar a las fronteras estadounidenses.

La migración a través del Tapón del Darién en Panamá ha disminuido un 99,99%.

Manifestantes y políticos de ciudades santuario no han disuadido a ICE ni CBP en su misión de proteger la patria de quienes no tienen derecho a estar en América. Día tras día, las fuerzas del DHS remueven a los peores criminales ilegales de las comunidades estadounidenses, incluyendo asesinos, violadores, pedófilos, narcotraficantes y más.

El 70% de los arrestos de ICE son de ilegales criminales acusados o condenados por delitos en EE.UU.

Los extranjeros ilegales pueden controlar su salida usando la App CBP Home. Estados Unidos ofrece $1.000 y un vuelo gratuito para autodeportarse ahora. Animamos a toda persona aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta y reservar la oportunidad de regresar a EE.UU. de manera legal para vivir el sueño americano. De lo contrario, serán arrestados y deportados sin posibilidad de retorno.