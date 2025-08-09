Denuncian su desaparición; lo encuentran en fosa séptica

Un hombre de 29 años del que no se tenían noticias desde el jueves a las 9:00 pm y que no se presentó a trabajar a una guardería este viernes fue hallado debajo de una llanta en un pozo séptico en la cuadra 7300 de la calle Terry, en la zona rural de Edinburg, informó la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo.

Según la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo, a las 9:05 a.m. de este viernes agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo acudieron a la dirección antes mencionada debido a que el propietario de la vivienda reportó que su tío no acudió a trabajar.

La historia comenzó cuando el hombre no se presentó a su trabajo en una guardería el viernes, lo que llevó a su familia a preocuparse por su bienestar. Su desaparición fue reportada a la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo, marcando el inicio de una búsqueda que culminaría en un hallazgo inesperado y preocupante.

La mañana del viernes, a las 9:05 am, agentes de la Oficina del Alguacil se dirigieron a la dirección proporcionada por el propietario de la vivienda, quien había denunciado que su tío no había llegado a trabajar. Este aviso fue el primer indicio de que algo andaba mal. En la escena, el agente solicitó permiso para registrar la propiedad. Mientras llamaba por el nombre del desaparecido, se escuchó una voz débil pidiendo ayuda. Este momento resultó ser crucial en el desarrollo de la situación, ya que demostró que el hombre estaba vivo, aunque atrapado en una posición peligrosa.

Una voz débil que venía del suelo, pidiendo ayuda, puso en alerta a los elementos de emergencia.

El rescate tuvo lugar en un pozo séptico, donde el hombre estaba inconsciente y, según informes, atrapado bajo un neumático. Los equipos de emergencia, incluidos el Departamento de Bomberos y los servicios médicos del condado, llegaron rápidamente al lugar para ayudar en el rescate.

Una vez rescatado, el individuo fue trasladado a un hospital local para ser sometido a una evaluación médica. Las condiciones de su salud y el tiempo que pasó atrapado en el pozo son motivos de preocupación, y hasta ahora se desconoce cómo llegó a esa situación tan peligrosa.

Por otro lado, aún hay varios aspectos que deben ser investigados. La Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo ha confirmado que el caso sigue bajo investigación. Se están tomando en cuenta las declaraciones de familiares y vecinos, así como cualquier información adicional que pueda arrojar luz sobre las circunstancias que llevaron a este incidente.



