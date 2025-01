Decomisan fentanilo, detienen a migrantes

Por: Edelia Hernández

Enero 18, 2025 -

EDINGURG, Texas

El gobernador Greg Abbott, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Guardia Nacional de Texas, desde el lanzamiento de la Operación Lone Star, con el esfuerzo de varias agencias, ha llevado a más de 530,600 detenciones de inmigrantes ilegales y más de 50,000 arrestos criminales, con más de 43,000 cargos por delitos graves.

En la lucha contra la crisis del fentanilo, las fuerzas del orden de Texas han incautado más de 622 millones de dosis letales de fentanilo, suficiente para matar a todos los hombres, mujeres y niños de los Estados Unidos, México y Canadá juntos durante esta misión fronteriza.

Durante el fin de semana, el gobernador Abbott compartió fotos en X, anteriormente conocido como Twitter, de soldados de la Guardia Nacional de Texas reforzando las barreras fronterizas a lo largo de la frontera sur y continúa trabajando las 24 horas para reforzar las barreras fronterizas del estado para disuadir y repeler la inmigración ilegal.

El conductor de una GMC Sierra lideró a los agentes del DPS en una persecución a alta velocidad en la IH-35 en el condado de Webb esta semana. Durante la persecución, el conductor José Carranza Jr., de San Antonio, chocó contra otro vehículo y continuó evadiéndose. Los agentes de policía desplegaron con éxito un dispositivo de desinflado de neumáticos, lo que hizo que Carranza se detuviera. Se escapó y se dirigió hacia la maleza.

Después de una breve búsqueda, los agentes del DPS localizaron y arrestaron a Carranza y descubrieron que la GMC Sierra había sido reportada como robada en Austin. Carranza está acusado de evadir el arresto, uso no autorizado de un vehículo de motor, conducción imprudente, no detenerse y no prestar ayuda, y cuatro cargos de tráfico de personas con probabilidad de lesiones corporales graves o muerte. Los cuatro inmigrantes ilegales, de México, fueron remitidos a la Patrulla Fronteriza.

El miércoles, durante una parada de tráfico en la IH-35 del condado de Webb, el conductor de un camión semirremolque dio su consentimiento a un agente del DPS para que registrara su vehículo. Al registrarlo el policía descubrió a 12 inmigrantes ilegales, incluido un menor de 16 años, que estaban siendo contrabandeados en el área de descanso.

El policía del DPS arrestó al conductor y al pasajero del vehículo, Armando Vela y June Olivo, ambos de Laredo, y los acusó de 11 cargos de tráfico de personas y un cargo de tráfico de personas menores de 18 años. El grupo de 12 inmigrantes ilegales de México fue remitido a la Patrulla Fronteriza.

El DPS detiene a cuatro inmigrantes ilegales de interés especial turcos y contrabandistas de personas

Un equipo de DPS Brush detuvo a cuatro inmigrantes ilegales de interés especial, de Turquía, en Mission. El grupo estaba siendo guiado por un inmigrante ilegal de México. Los cuatro ciudadanos turcos fueron remitidos a la Patrulla Fronteriza y su guía fue arrestado por tráfico de personas.

La semana pasada, los soldados de la Guardia Nacional de Texas utilizaron tecnología avanzada para detener la actividad ilegal a lo largo de la frontera sur.

En un solo día, los operadores de M2S2 utilizaron una combinación de radar de vigilancia terrestre e imágenes térmicas para detectar y hacer retroceder a 62 inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Texas desde México.

El Sistema de Encuesta Móvil Modular, o M2S2, mejora la capacidad de los soldados de la Guardia Nacional de Texas para localizar eficazmente a los delincuentes transnacionales con una cámara y un radar infrarrojos de alta definición.

Según el comunicado de prensa difundido por el gobernador, la semana pasada, los soldados de la Guardia Nacional de Texas asignados a la Operación Lone Star trabajaron con los agentes del DPS para detener a nueve delincuentes que cruzaron a Texas ilegalmente desde México.

Mientras los soldados de la Guardia Nacional de Texas realizaban una patrulla de rutina, los militares detectaron a un grupo de inmigrantes ilegales que intentaban escalar varias vallas a lo largo de la frontera entre Texas y México. Los soldados y los agentes del DPS utilizaron tácticas estratégicas para rodearlos y detenerlos.

EJERCICIOS PARA LAS EMERGENCIAS

Esta semana, la Guardia Nacional de Texas llevó a cabo ejercicios de preparación operativa para la migración con el DPS y otros socios de las fuerzas del orden en Mission. El equipo de ataque de la Fuerza de Tarea Este de Texas actúa como una fuerza de reacción rápida para brindar una respuesta rápida en caso de emergencias de migración masiva.

"Dejamos en claro que esta es la frontera, esta es la línea, esta es nuestra casa, nosotros controlamos nuestra casa", dijo el teniente primero Jacob Eggimann. "Vamos a mantener nuestra frontera y trabajar junto con nuestros socios en la aplicación de la ley para controlar quién ingresa y proteger a nuestras comunidades".