Acusan a hombre de matar a su hermano

EDINBURG, TX.- El hombre de Edinburg, de 22 años, acusado de disparar y matar a su hermano luego de una disputa doméstica ha sido procesado.

David Flores fue acusado de un cargo de asesinato después de la muerte de su hermano, Gilberto Flores, el 28 de febrero y está previsto que sea procesado el lunes, según muestran los registros judiciales.

Ese día, los agentes respondieron a la cuadra 1500 de Monte Bello Lane en Edinburg después de que la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo recibiera una llamada al 911 de David Flores para informar que le había disparado a su hermano, según un comunicado de prensa.

Una vez allí, David Flores declaró a los agentes que estaba discutiendo con su hermano antes de dispararle dos veces. Gilberto Flores fue encontrado con dos heridas de bala y trasladado a un hospital local.

"Los investigadores del Sheriff llegaron a la escena y hablaron con testigos que informaron que Gilberto estaba involucrado en una disputa doméstica con miembros de la familia, incluido David, cuando David sacó una pistola y le disparó a Gilberto dos veces", dice el comunicado.

David Flores proporcionó una declaración voluntaria admitiendo haberle disparado a su hermano, pero afirmando que Gilberto Flores se abalanzó sobre él antes de dispararle, según el comunicado.

El 1 de marzo, mientras David Flores estaba siendo ingresado en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Hidalgo, Gilberto Flores murió.

David Flores fue acusado inicialmente de agresión agravada, pero sus cargos se elevaron a asesinato tras la muerte de su hermano.

Se le impuso una fianza de 100.000 dólares y fue liberado bajo fianza del Centro de Detención de Adultos del Condado de Hidalgo dos días después del tiroteo.