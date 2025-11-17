Caen cruces ilegales 92%, anuncia Aduana

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció hoy las estadísticas operativas correspondientes a octubre de 2025, destacando que el país ha alcanzado seis meses consecutivos con cero liberaciones en la frontera y que los cruces irregulares continúan en niveles históricamente bajos.

El Comisionado de CBP, Rodney Scott, reconoció el trabajo del personal de la agencia: "Los hombres y mujeres de CBP han logrado resultados históricos una vez más. Octubre registró el nivel más bajo de cruces fronterizos de cualquier octubre en la historia. Estos números reflejan una aplicación firme de la ley, consecuencias reales y un compromiso inquebrantable con la seguridad de nuestro país."

¿Cuáles son las cifras de cruces irregulares en octubre 2025?

En octubre, CBP registró 30,573 encuentros a nivel nacional, cifra que representa una disminución del 92% en comparación con el punto máximo registrado durante la administración anterior. En la frontera suroeste, la Patrulla Fronteriza realizó 7,989 detenciones, 95% menos que el promedio mensual previo.

Además, por sexto mes consecutivo, no se realizaron liberaciones mediante programas de parole, en contraste con las más de 10,000 liberaciones registradas en octubre de 2024.

¿Qué avances se han logrado en la incautación de drogas?

CBP continúa reforzando la seguridad nacional mediante la detección y aseguramiento de drogas peligrosas. En octubre:

- Se incautaron 968 libras de fentanilo, un incremento del 50%.

- Las incautaciones de marihuana aumentaron 61%.

- Las incautaciones de heroína crecieron 188%.

¿Cómo ha sido la recaudación arancelaria en octubre 2025?

La agencia también reportó avances significativos en la implementación de la política arancelaria del presidente Trump. Durante octubre:

- Se procesaron $254 mil millones en importaciones.

- Se identificaron $29 mil millones en aranceles adeudados.