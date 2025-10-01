Motociclista grave tras ser impactado por auto

EDINBURG, Texas.- Un motociclista se encuentra en estado grave tras ser impactado por un vehículo y salir proyectado varios metros, en la intersección de Trenton Road y McColl Road en Edinburg.

De acuerdo con el informe del Departamento de Policía de Edinburg, el accidente fue reportado alrededor de las 7:00 de la mañana del martes.

Hasta el lugar acudieron paramédicos de primeros auxilios quienes auxiliaron al motociclista a quien encontraron tirado en la calle. La víctima viajaba en dirección este sobre Trenton Road cuando fue impactado por un n Malibu Chevrolet negro, que circulaba en dirección oeste sobre la misma avenida.

El Malibu intentó girar hacia el sur por McColl Road cuando el conductor presuntamente no cedió el paso y chocó con la motocicleta, según las autoridades.

El conductor del Malibu resultó ileso mientras que el motociclista fue trasladado al Hospital DHR Health con lesiones graves.

La policía cerró la intersección mientras continuaba la investigación del accidente. Luego de limpiar el área, la intersección fue reabierta al tráfico.

Las autoridades no revelaron el nombre de los involucrados en el accidente, mientras continúan con las investigaciones del caso.