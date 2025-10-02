Fallece motociclista lesionado en choque

EDINBURG, Texas.- Un motociclista identificado como Adrian Mario Garza, que se vio involucrado en un choque este martes, en Edinburg, murió debido a las graves heridas recibidas, informó Roxanne Lerma, portavoz de la Ciudad de Edinburg.

Mario Garza, de 35 años, resultó herido en el accidente ocurrido en la intersección de la calle Trenton con la McColl Road.

El incidente sigue bajo investigación.

Al llegar la policía al lugar se determinó que la motocicleta se desplazaba hacia el este por la Trenton mientras que un Chevrolet Malibú negro viajaba hacia el oeste por la misma vía.

El vehículo intentaba girar hacia el sur en la carretera McColl Rd y se alega que el conductor no cedió el derecho de paso al girar a la izquierda, lo que provocó el impacto con la motocicleta.

El conductor del Malibú no sufrió lesiones. El conductor de la motocicleta fue trasladado al hospital DHR, donde recibió atención médica.