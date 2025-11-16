Camioneta se impacta contra auto sedán

EDINBURG — Un fuerte choque se registró en esta ciudad cuando una camioneta de la empresa TCS chocó contra un sedán negro, el cual quedó con graves daños tras el impacto.

Personal del Departamento de Bomberos de Edinburg trabajó en el rescate de los ocupantes de los vehículos. Al lugar también acudieron elementos de la Policía local y del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS). La investigación del percance quedó a cargo del DPS.