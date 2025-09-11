Realizan millonario decomiso de droga en Condado Starr

EDINBURG, Texas.- Un millonario cargamento de cocaína fue incautado por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) en el Condado de Starr.

Una carga de casi 69 libras de cocaína valuada en 2.2 millones de dólares, aseguraron Los Rangers De Texas y la Patrulla Fronteriza a 104 millas al sur de Laredo en Río Grande City, población colindante con Ciudad Camargo, Tamaulipas.

Fue la tarde del domingo 7, cuando el Grupo de Operaciones Especiales de los Texas Rangers del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) observaron a 4 hombres vestidos con ropas de estampado de camuflaje, saliendo del río Grande (río Bravo para México) llevando mochilas a sus espaldas.

Fue dentro del condado de Starr, que incluye la parte sur del parque estatal y lago Falcon, hasta los poblados ribereños de La Grulla y Sullivan y la cabecera es Ciudad Río Grande, Texas.

A las 02:30 PM los agentes intentaron interceptar a los hombres, pero estos, al ver a los policías, corrieron y fueron vistos nadando hacia México.

Una búsqueda por el área, entre la vegetación, encontraron dos mochilas conteniendo un total de 30 paquetes, eran bultos con cocaína, confeccionados con cinta adhesiva color café. Los agentes estatales y federales estimaron en 2 millones 208 mil dólares el valor de las drogas, en el mercado negro.

La investigación continúa por parte de la División de Investigaciones Criminales (CID, por sus siglas en inglés) del DPS y la Patrulla Fronteriza.