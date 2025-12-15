Impactará a mexicanos biometría facial de CBP

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha anunciado la plena implementación de su sistema de Biometría de Salida, una medida que impacta directamente a millones de ciudadanos mexicanos y otros extranjeros que regresan a México, por los cruces de Hidalgo, Laredo y Brownsville.

Esta política convierte el escaneo facial en un requisito obligatorio al momento de abandonar territorio estadounidense, tanto por aire como, progresivamente, por tierra.

El objetivo de esta medida, formalizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), es verificar de manera concluyente la identidad de los viajeros y asegurar que quienes ingresaron al país sean los mismos que se registran al salir, combatiendo así el fraude de documentos y el incumplimiento en el tiempo de estadía autorizado (overstay).

Puntos Clave que Deben Saber los Viajeros Mexicanos:

1. Detección de Identidad y Permanencia Ilegal

El sistema toma una fotografía del viajero en la puerta de embarque (o en el punto de salida terrestre) y la compara automáticamente con las imágenes previamente enviadas al gobierno de EE. UU. (como las fotos de su visa, pasaporte o la toma inicial al cruzar la frontera).

CBP: Los datos biométricos de los no ciudadanos (incluidos los mexicanos) son retenidos por el DHS hasta por 75 años para un registro definitivo de sus entradas y salidas del país.

Aunque la implementación es completa en los aeropuertos, CBP está expandiendo el uso de escáneres faciales en los puntos de salida terrestre más transitados de la frontera (Puentes Internacionales). Se recomienda a los viajeros estar atentos a los señalamientos para participar en este proceso, que busca agilizar la inspección de salida.

3. Derechos de los Ciudadanos Estadounidenses

Es importante destacar que esta política aplica principalmente a los no ciudadanos. Si usted es Ciudadano Estadounidense y se le pide participar en el escaneo facial, tiene el derecho de rechazar el proceso. Si se niega, un oficial de CBP realizará una verificación de identidad tradicional mediante la revisión manual de su pasaporte.

PROTOCOLOS DE REVISIÓN

Se recomienda a los residentes de la zona fronteriza y a los viajeros frecuentes que se familiaricen con estos nuevos protocolos.

Estar preparados para la toma de la fotografía facial al salir de EE. UU. garantizará un proceso de inspección más rápido y sin contratiempos.

CBP asegura que la tecnología está diseñada para proteger la privacidad de los datos, ya que las imágenes de los ciudadanos estadounidenses que eligen participar se eliminan en un plazo de 12 horas después de confirmada su identidad.



