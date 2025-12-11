Detienen a mujer acusada de asalto a un autoservicio

Una mujer de 37 años fue arrestada este martes después de que, según la policía, asaltara un establecimiento comercial con un cuchillo y justificara el hecho alegando necesitar dinero para un hijo con cáncer, historia que luego resultó ser falsa.

Annjanette Garza fue detenida sin resistencia por agentes de la policía de Edinburg, quienes determinaron que no tenía un hijo con la enfermedad que había mencionado.

Detalles del asalto en Drama Llama Drive-Thru

El incidente ocurrió alrededor de las 10:15 p.m. del sábado en el Drama Llama Drive-Thru, ubicado en el 5203 de South Veterans Blvd. Según el reporte, Garza amenazó con un cuchillo a una empleada y se apoderó de entre $500 y $900 dólares en efectivo.

En un momento dado, la sospechosa dejó el arma sobre el mostrador, lo que permitió a la cajera tomarla y ordenarle que se quedara. Sin embargo, Garza huyó a pie del lugar y logró escapar antes de que llegara la policía.

Acciones de la policía tras el incidente

Detectives de la división de investigación criminal se hicieron cargo del caso y lograron identificar a la sospechosa. Garza compareció este miércoles ante un juez, donde se le fijó una fianza de $50,000 dólares por el cargo de robo agravado.

Justificación falsa de la sospechosa

La historia que presentó Garza sobre su hijo con cáncer fue desmentida por las autoridades, lo que añade un elemento más a este caso de delito que ha llamado la atención de la comunidad.