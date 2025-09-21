Detienen a conductor tras choque contra poste de luz

Un utomovilista que se había dado a la fuga fue arrestado este sábado en Edinburg tras un choque contra un poste de luz.

De acuerdo a informaron de la Policía de Edinburg, el accidente ocurrió en la madrugada en el área de Freddy Gonzalez Drive y Ann Street.

Al llegar, los agentes descubrieron que un vehículo había chocado contra un poste de luz y su conductor se había dado a la fuga. Debido a la caída de cables eléctricos, la carretera se cerró de inmediato para garantizar la seguridad pública.

Poco después, los agentes localizaron el vehículo, una Ford F-150 color canela del año 2002, en la zona de Sprague y la Quinta Avenida. La camioneta sufrió daños importantes y estaba ocupada por Charles Parkinson, de 29 años.

Parkinson fue detenido y enfrenta múltiples cargos, incluyendo conducir en estado de ebriedad, posesión de una sustancia controlada y responsabilidad por impactos contra estructuras, accesorios o paisajismo vial.

Sufrió lesiones leves y fue trasladado a un hospital local para una evaluación médica.