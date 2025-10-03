Anuncia CBP alianza formal con la AGMA

EDINBURG, Texas.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció una alianza formal con la Alianza para la Reducción del Mercado Gris, (AGMA) y las Falsificaciones, en el marco del Programa de Aceptación de Donaciones.

A través de esta alianza, AGMA donará teléfonos inteligentes "OneDevice" de última generación para apoyar las inspecciones de derechos de propiedad intelectual en los puertos de entrada de todo el país.

Esta donación, sin costo alguno para el gobierno, ayudará a los oficiales de CBP a autenticar de manera eficiente y precisa los productos de los miembros de AGMA que ingresan a EE. UU.

AGMA es una coalición sin fines de lucro de empresas tecnológicas líderes, distribuidores y proveedores de servicios, fundada en 2001 por empresas tecnológicas líderes. Además es una alianza única de titulares de derechos de propiedad intelectual que reconocen que la protección de la PI es un elemento fundamental para la innovación y el crecimiento económico.

"Esta alianza ejemplifica el compromiso de la Aduana de aprovechar la tecnología innovadora y los esfuerzos conjuntos para proteger a los consumidores y negocios estadounidenses de los productos falsificados", declaró Diane J. Sabatino, Subcomisionada Ejecutiva Interina de la Oficina de Operaciones de Campo. "Al dotar a nuestros oficiales de herramientas y recursos avanzados, estamos mejorando nuestra capacidad para garantizar la autenticidad de los productos que ingresan a Estados Unidos, a la vez que salvaguardamos la integridad de nuestras cadenas de suministro y protegemos la economía de la innovación".

Además de los teléfonos inteligentes "OneDevice", AGMA donará planes de datos, licencias, materiales de capacitación y atención al cliente.