Detienen a hombre por agresión sexual a menor

Carlos Daniel García, de 27 años, fue arrestado este mes acusado de agredir sexualmente a una menor con quien entabló contacto inicial a través de una aplicación de citas, informó el Departamento de Policía de Edinburg. García enfrenta cargos formales de agresión sexual a un menor y solicitación en línea a un menor. La investigación se originó el pasado 22 de noviembre, cuando la policía acudió a su residencia en la cuadra 100 de Gastel Circle alrededor de las 12:30 p.m., respondiendo a un reporte de robo en el que el propio García se identificó como víctima. Durante la pesquisa del allanamiento, las autoridades identificaron a una menor como sospechosa. Una investigación más profunda reveló que García y la menor se conocieron a través de una aplicación de citas y luego mantuvieron comunicación por mensajes de texto.



