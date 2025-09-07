Muere sospechoso al enfrentarse a agentes

EDINBURG, Texas.- Un sospechoso murió después de abrir fuego contra agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo durante una operación para ejecutar una orden de allanamiento en Alton. El incidente ocurrió en relación con un tiroteo mortal en la zona rural de Mission.

Antecedentes del Caso

El tiroteo en Mission sucedió alrededor de la 1:47 am en la cuadra 2400 de Venecia Street. Los investigadores creen que el sospechoso, identificado como Felipe Mancilla, de 36 años, se dirigió a la residencia de Mission para comprar narcóticos.

La Confrontación

Después de localizar el vehículo sospechoso en Alton, los agentes y un equipo SWAT ejecutaron una orden de allanamiento alrededor de las 7 a. m. en la cuadra 1000 de Pine Street.

El sospechoso fue localizado en una habitación y abrió fuego contra los agentes, hiriendo a uno de ellos en el casco de Kevlar y alojando metralla en su bíceps.

Resultado del Enfrentamiento

Los agentes respondieron al fuego y mataron al sospechoso. Mancilla fue encontrado con múltiples heridas de bala y fue declarado muerto en un hospital local.

Estado del Agente Herido

El agente herido fue trasladado a un hospital local con lesiones que no ponen en peligro su vida y se encuentra "de buen ánimo".

El diputado es un veterano con nueve años de servicio y ha sido puesto en licencia administrativa junto con una docena de operadores del equipo SWAT.

Historia Previa del Sospechoso

Según el jefe de policía de Alton, Mark Pérez, desde 2018 se han realizado 20 llamadas de servicio a la residencia del sospechoso, pero no se realizaron arrestos.

Identifican al sospechoso involucrado en asesinato





Los investigadores de la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo identificaron al sospechoso involucrado en el asesinato de Felipe Mancilla, de 36 años, quien fue encontrado con múltiples disparos y declarado muerto en la madrugada del sábado en la calle Venecia en la zona rural de Mission, Texas.

Se cree que el motivo del asesinato está relacionado con las drogas. El sospechoso fue identificado como Paulino Guerra Jr., de 51 años, de Alton, Texas. Tras su identificación, los investigadores obtuvieron una orden de allanamiento.

El oficial herido fue trasladado a un hospital local y se informa que sufrió lesiones que no ponen en peligro su vida.