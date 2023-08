Tienen meses sin agua en Edinburg

EDINBURG, Texas.- Un grupo de adultos mayores afirma que tienen meses sin agua, por lo que acudieron a North Alamo Water Supply en busca de respuestas. Sin embargo, no tuvieron éxito y continúan con su problema.

INCONVENIENTE

El inconveniente que enfrentan estas personas es poca presión o nada de agua. "No podemos hacer nada. Batallamos hasta para bañarnos, para el toilet", dijo Gonzalo Torres, quien vive en un complejo de apartamentos para adultos mayores en Edinburg y no es el único en el lugar con problemas con el agua, según señala una publicación de Telemundo en página digital.

Igual ocurre a Dora García y a su esposo, quienes han tenido que cambiar su rutina y hábitos debido a la pesadilla que viven. Ahora usan platos desechables y su estado de salud no les permite manipular una cubeta.

"El viernes vinieron a bañar a mi esposo y no había agua. El lunes vinieron otra vez a bañarlo y no había agua. Así pasa", denunció Dora.

Los inquilinos del complejo de apartamentos se organizaron y tienen la esperanza de obtener las respuestas que hasta el momento no han recibido por parte de North Alamo Water Supply.

Incluso, algunos de ellos llegaron hasta las oficinas de North Alamo Water Supply y expresaron su descontento por el servicio que no reciben, pero no se llegó a ningún acuerdo, por no formar parte de la agenda de trabajo del martes.

"Como no están en la agenda que tiene la compañía, aquí no podemos platicar con ellos", dijo Steven Sánchez, gerente general de North Alamo Water Supply.