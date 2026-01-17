Segundo juicio nulo para acusado de apuñalamiento

El miércoles se declaró un segundo juicio nulo para el hombre de San Juan acusado de apuñalar fatalmente al esposo de una amiga debido a otro punto muerto.

Ramiro Escobar, de 38 años, está acusado de asesinar a Miguel Adrián Ramírez Alonso el día de Año Nuevo de 2020 después de que lo encontraran fatalmente apuñalado cuatro veces en un complejo de apartamentos.

El segundo juicio de Ramiro Escobar comenzó el 9 de enero y terminó en un punto muerto después de que los jurados no pudieron llegar a una decisión unánime una vez más.

El 8 de octubre de 2024, el fiscal de distrito del condado de Hidalgo, Toribio "Terry" Palacios, declaró que el primer juicio fue nulo porque el jurado no logró una decisión unánime. En ese momento, la votación fue de 11 a 1.

"Esta vez fueron como siete culpables y cinco inocentes", dijo Palacios.

El 1 de enero de 2020, la policía fue llamada al complejo de apartamentos Lantana ubicado en 1200 N. 1st Ave en Edinburg con respecto a un apuñalamiento.

La policía encontró a Ramírez tendido boca abajo en el suelo, cerca de la puerta de la cocina, con dos puñaladas en el lado izquierdo del pecho y dos en el pecho.

Su concubina, Cynthia Gutiérrez, declaró que le preguntó a Ramírez quién lo apuñaló. Este solo pudo decir la palabra "Chrysler". Gutiérrez declaró a la policía que Escobar tenía un Chrysler 300, según una declaración jurada de causa probable.

Escobar fue encontrado entonces en su apartamento en San Juan, pero no se mostró dispuesto a cooperar y fue detenido para ser interrogado nuevamente, aunque solicitó un abogado después de que le leyeran sus derechos.

Posteriormente se supo que el Chrysler 300 de Escobar fue visto entrando y saliendo del complejo de apartamentos aproximadamente a la hora del apuñalamiento. El Chrysler 300 fue encontrado en posesión del amigo de Escobar.

El amigo dijo a la policía que Escobar confesó que fue al apartamento de Gutiérrez y peleó con Ramírez antes de apuñalarlo, según la declaración jurada.

"Quizás tengamos que intentarlo de nuevo o resolverlo", dijo Palacios el viernes.

Escobar se encuentra en libertad bajo fianza desde el 6 de septiembre de 2023.



