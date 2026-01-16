Condenan a hombre a 8 años de prisión

David García Jr., de 30 años y originario de Rio Grande City, fue sentenciado este jueves a ocho años de prisión por un accidente de 2019 que causó la muerte de una niña de 2 años y una mujer de 52 años, y dejó a múltiples personas con lesiones graves.

García se había declarado culpable en agosto de 2025 de dos cargos de homicidio por intoxicación con un vehículo y cuatro cargos de agresión por intoxicación con un vehículo, informó el fiscal de distrito del condado de Hidalgo, Toribio "Terry" Palacios.

El accidente fatal

El siniestro ocurrió el 25 de agosto de 2019, alrededor de las 2:44 a.m., en la calle North 10th. García conducía una Chevrolet Silverado 2008 a una velocidad estimada de 112 km/h (70 mph) en una zona de 56 km/h (35 mph) cuando impactó lateralmente una Dodge Durango 2007.

En el Durango viajaban nueve personas. La pequeña Patricia Vargas (2) y Alma Patricia Rodríguez (52) fallecieron en el acto. Un informe del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) detalló que seis ocupantes, incluidos los fallecidos, no portaban cinturón de seguridad. La niña tampoco utilizaba silla infantil y fue expulsada del vehículo.

Testimonios desgarradores y antecedentes del conductor

Durante la audiencia de sentencia, familiares de las víctimas describieron el dolor físico y emocional permanente. La madre de Patricia Vargas reveló que su padrastro, también lesionado en el choque, nunca se recuperó de sus heridas internas y falleció un año después.

La fiscalía presentó el historial de negligencia de García: un arresto por DWI en marzo de 2019 y un antecedente por posesión de marihuana en la preparatoria. Además, se reveló que la noche del accidente había consumido Xanax, THC (vaporizado) y alcohol, aunque su nivel de alcohol en sangre estaba por debajo del límite legal.

Disculpa y sentencia

García, quien subió al estrado, se disculpó directamente con las familias afectadas. "No pasa un solo día sin que piense en lo que pasó. Mi conciencia nunca está en paz", declaró.

Tras considerar la gravedad del hecho, las muertes, las lesiones permanentes y la conducta previa del acusado, el juez impuso la sentencia de ocho años de prisión, cerrando un caso que ha impactado profundamente a múltiples familias durante más de cinco años.



