Transportaba migrantes con el resultado de una muerte

Victor Martinez Gallegos, un ciudadano mexicano de 24 años, se declaró culpable ante una corte federal en Texas por cargos relacionados con el tráfico de personas y violaciones a las leyes migratorias de Estados Unidos.

La información fue dada a conocer por el fiscal federal Nicolás J, Ganjei, quien detalló que el acusado enfrenta una posible condena de cadena perpetua.

Martinez Gallegos fue imputado por el transporte de otros inmigrantes indocumentados con el resultado de muerte. De acuerdo con los documentos judiciales, el caso se originó a partir el 27 de mayo de 2024, que recogió a varios extranjeros en Brownsville y los condujo a una casa de seguridad donde los refugió y mantuvo para no ser detectados.

La investigación reveló que un inmigrante indocumentado de origen guatemalteco se encontraba visiblemente en peligro, pero aún con vida. Sin embargo, falleció posteriormente en el lugar.

Como parte de su declaración, el residente de Edinburg, admitió haber abandonado el cuerpo en un lugar cercano a Maverick Road en Brownsville. Posteriormente, las autoridades descubrieron restos humanos en el lugar y los identificaron como pertenecientes a la víctima desaparecida.

Además del delito de tráfico de personas, se confirmó que el propio Martinez Gallegos se encontraba ilegalmente en el país

"El tráfico de personas es un negocio depravado y peligroso, en el que los traficantes a menudo no muestran piedad ni compasión hacia quienes transportan", declaró Ganjei. Le imploro a cualquiera que esté considerando contratar a un contrabandista, ya sea para sí mismo o para sus seres queridos, que lo piense dos veces. Quédese en casa y manténgase a salvo.

El juez de Distrito de Estados Unidos Rolando Olvera, dictará sentencia el 17 de diciembre. En ese momento, Martínez Gallegos enfrenta hasta cadena perpetua y una posible multa de 250 mil dólares.

La Patrulla Fronteriza llevó a cabo la investigación con la asistencia de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron y el Centro de Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas.

Martinez Gallegos ha estado y permanecerá bajo custodia a la espera de la audiencia.

La Fiscal Federal Adjunta, Ana C. Cano, está a cargo del caso.



