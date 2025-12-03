Buscan controlar consumo de alcohol entre menores

Un trágico accidente ocurrido la madrugada del sábado ha vuelto a poner en el centro del debate las medidas para controlar el consumo de alcohol entre menores en la ciudad. El siniestro, registrado poco después de las 2:00 a.m. en la cuadra 1600 de North Bicentennial Boulevard, dejó a un joven de 25 años sin vida y a otras seis personas heridas.

Detalles del accidente y la identidad de la víctima

De acuerdo con las autoridades, Jacob Rodríguez, de 25 años, murió tras un accidente de un solo vehículo en el que viajaban siete personas. La policía identificó como conductora a Gabriela Núñez García, de 18 años, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol. García y los otros cinco ocupantes fueron trasladados a hospitales locales con diversas lesiones.

Aunque los agentes confirmaron que la joven enfrenta un cargo de homicidio por ebriedad, no han dado a conocer dónde habría consumido alcohol antes del incidente.

¿Qué medidas se están tomando contra el consumo de alcohol?

El alcalde de McAllen, Javier Villalobos, reaccionó al hecho a través de redes sociales, señalando que este tipo de incidentes está relacionado con actividades que ocurren en la zona del centro de la ciudad. Villalobos afirmó haber sostenido conversaciones con el senador estatal Juan "Chuy" Hinojosa para impulsar nuevas leyes que refuercen el combate al consumo de alcohol entre menores. Según el alcalde, las restricciones actuales limitan las acciones de la ciudad.

"Mucha gente cree que hay muchas cosas que podemos hacer, pero no podemos. Tenemos las manos atadas en muchas cosas", declaró. Añadió que, si la regulación estatal lo permitiera, impulsaría medidas más estrictas, como: convertir los bares —excluyendo restaurantes— en espacios exclusivos para mayores de 21 años e implementar toques de queda en zonas específicas para reducir riesgos durante la madrugada.

Reacciones del alcalde sobre el incidente y sus consecuencias

El incidente ocurre en medio de una serie de esfuerzos de la ciudad por controlar el consumo de alcohol entre adolescentes en el centro de McAllen. Estas acciones se intensificaron tras el arresto, en agosto, de dos menores de edad acusados de agredir a un oficial de policía en la misma zona. A raíz de ese caso, el gobierno local adoptó medidas como: revocación de permisos a ciertos establecimientos y corte del suministro eléctrico a bares señalados por incumplimientos. Las autoridades han señalado que estas medidas buscan frenar la creciente presencia de menores consumiendo alcohol en el área y reducir incidentes de violencia y accidentes viales.

Mientras la comunidad continúa reaccionando al fatal accidente, la policía mantiene activa la investigación para determinar con precisión los factores que llevaron al siniestro. Las autoridades no han revelado por ahora más detalles sobre el origen del alcohol que habría consumido la conductora. El caso sigue generando discusión pública y podría influir en futuros cambios legislativos a nivel estatal.