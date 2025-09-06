Conspiran para traficar armas rumbo a México

Dos hombres han sido sentenciados luego de ser condenados por conspiración para traficar armas de fuego y contrabandear mercancías fuera de los Estados Unidos, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei a través de un comunicado de prensa.

Esteban Ríos Reyes, de 35 años, residente legal permanente de Silverhill, Alabama, se declaró culpable el 28 de enero, mientras que Alex Santos López, de 22 años, ciudadano estadounidense residente en Oaxaca, México, admitió su culpabilidad el 16 de febrero de 2024.

El juez federal de distrito, Randy Crane, ha ordenado a López y Reyes cumplir 90 y 87 meses de prisión federal, respectivamente. López deberá cumplir tres años de libertad supervisada tras su condena, mientras que Reyes, quien no es ciudadano estadounidense, podría perder su residencia en Estados Unidos. En la audiencia, el tribunal escuchó pruebas adicionales sobre la frecuencia con la que la organización exportaba armas y se coordinaba en varios estados durante los meses previos al intento de contrabando. Al dictar la sentencia, el juez Crane destacó el liderazgo de López y Reyes en la organización y los esfuerzos que hicieron para ocultar su comportamiento.

El 6 de septiembre de 2023, López conducía un camión con un remolque utilitario e intentó salir de Estados Unidos. Una inspección de salida condujo al descubrimiento de 270 armas de fuego, 251 cargadores, nueve miras y 1541 cartuchos. Las armas eran una combinación de rifles de asalto, escopetas, pistolas y rifles, muchos de ellos desarmados. Todos los artículos estaban envueltos individualmente y ocultos tras una pared falsa integrada en el remolque utilitario o dentro de calentadores de agua que Reyes había comprado para disimular la carga.

La investigación reveló que este no era el primer cargamento de armas de fuego que la organización intentaba traficar a México. Los traficantes habían estado adquiriendo armas de fuego desde 2022 en varios lugares de Estados Unidos, incluyendo Luisiana, Alabama, Oklahoma, Carolina del Norte y Tennessee. Las armas fueron almacenadas en escondites en Texas, desarmadas y envueltas, y finalmente ocultadas en remolques antes de ser introducidas de contrabando a México.

Esta operación condujo a arrestos en numerosos distritos de los Estados Unidos, lo que resultó en la interrupción de varios intentos de contrabando y la incautación de casi 1.000 armas de fuego destinadas a México.

Los co-conspiradores Felipe García, de 36 años, y Ángel Carreño, de 25, ambos de Dallas, y José Luis Pacheco, de 25 años, ciudadano estadounidense que vive en Guadalajara, México, se declararon previamente culpables de sus roles en la organización de tráfico y se les ordenó cumplir 57, 57 y 54 meses en una prisión federal, respectivamente.

López y Reyes han estado y permanecerán bajo custodia en espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en un futuro próximo.El fiscal federal adjunto Lee A. Fry fue el fiscal del caso.



