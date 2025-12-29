Luto en RGV: Muere empresario

El Departamento de Policía de McAllen informó que se encuentra investigando un tiroteo ocurrido el sábado, el cual dejó sin vida a un empresario de Mission.

La víctima, identificada como Eddy Betancourt, de 61 años, fue localizada por oficiales de McAllen tras responder al llamado en un negocio ubicado en el bloque 800 de North Ware Road, el sábado poco antes de las 4:00 p.m., luego de que una persona no identificada reportara haber encontrado al hombre.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en McAllen?

Al llegar al lugar, los oficiales localizaron a Betancourt inconsciente, sin pulso y con aparentes heridas por arma de fuego.

El Departamento de Policía de McAllen realiza la investigación del homicidio con apoyo de agencias locales, estatales y federales, según el comunicado. Betancourt se desempeñaba como vicepresidente del Consejo de Directores del Distrito de Tasación del Condado de Hidalgo, y fue designado nuevamente por el gobernador Greg Abbott en abril de 2023 para integrar la Texas Facilities Commission.

Un comunicado emitido por la oficina del gobernador lo identificó como presidente de R&B General Construction Co. Inc., copropietario y presidente de National Tire and Wheel, LLC, y socio gerente de retail en E2H Investments.

Acciones de la autoridad en la investigación del homicidio

En un comunicado oficial, el Condado de Hidalgo describió a Betancourt como “un empresario respetado y servidor público dedicado. Reconocido por su liderazgo reflexivo y disposición para servir, desempeñó un papel importante en iniciativas locales y estatales que beneficiaron al Valle del Río Grande.”

Por su parte, el juez del Condado de Hidalgo, Richard Cortez, expresó sus condolencias: “En nombre del Condado de Hidalgo, extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de Eddy Betancourt. Eddy fue un incansable defensor de nuestra comunidad. Su liderazgo, generosidad y pasión por servir dejaron una huella perdurable. Será recordado con gran respeto y gratitud.”

Impacto en la comunidad tras la muerte de Eddy Betancourt

Las autoridades solicitan que cualquier persona con información relacionada con el caso se comunique al Departamento de Policía de McAllen al 956-681-2000 o, de manera anónima, a McAllen Crime Stoppers al 956-687-8477.