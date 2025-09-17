Brownsville en shock por fatal balacera

BROWNSVILLE, Texas.- El Departamento de Policía de Brownsville investiga un incidente ocurrido ayer aproximadamente a la 1:08 p. m. en el estacionamiento delantero de la estación de policía.

El jefe de dicho departamento, Félix Sauceda, informó que se dispararon tiros en la estación de policía.

Sauceda dijo que una mujer se dirigía a la comisaría para presentar cargos contra su "relación separada". Añadió que no podía confirmar si se trataba de su novio o esposo en ese momento.

Según la investigación preliminar, una víctima y su acompañante llegaron a la estación de policía para denunciar a un sospechoso. Mientras se encontraban en el estacionamiento delantero, el sospechoso, quien se encontraba en un vehículo desconocido para la víctima, disparó en su dirección. Inmediatamente después de los disparos, el sospechoso se suicidó.

La víctima y su acompañante resultaron ilesos durante este incidente. Por el momento, no existe una amenaza continua para la comunidad ni sus alrededores.

El hombre fue identificado por la Policía como Ernesto Martínez Tagal, de 38 años, quien estaba en un vehículo desconocido para la mujer, indicó la policía en su página de Facebook. Inmediatamente después de los disparos, el sospechoso se apuntó con el arma y se disparó, añaden las autoridades.

La mujer y su acompañante no resultaron heridos durante este incidente. Por el momento, se asegura, no existe una amenaza activa para la comunidad ni para el área circundante."

Mientras continúa la investigación, la entrada principal de la estación de policía permanecerá bloqueada".