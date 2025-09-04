Aprueban presupuesto en Cameron

El Juez del Condado de Cameron, Eddie Treviño, Jr., y el Tribunal de Comisionados del Condado de Cameron han aprobado el presupuesto para el año fiscal 2025-2026, que incluye la tercera reducción consecutiva en la tasa del impuesto predial del condado.

La tasa impositiva recién aprobada de 0.424393 representa una disminución de un cuarto de centavo con respecto a la tasa del año anterior de 0.426893. Además de reducir la tasa del impuesto a la propiedad, el Tribunal de Comisionados aprobó un paquete de compensación por un total de aproximadamente $7,6 millones para los empleados del condado de Cameron, que incluye: El Tribunal de Comisionados del condado de Cameron también aprobó la creación de 11 nuevos puestos asignados a varios departamentos que ayudarán a garantizar que las instalaciones propiedad del condado continúen operando de manera eficiente y que los departamentos puedan brindar los servicios necesarios al público.

La decisión del Tribunal de Comisionados de reducir la tasa del impuesto predial por tercer año consecutivo refleja nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal y con el bienestar económico de nuestros residentes y propietarios. Asimismo, el Tribunal de Comisionados se compromete a remunerar a nuestro personal de forma competitiva y ha otorgado a todos los empleados de tiempo completo del condado un aumento salarial del 5% por tercer año consecutivo.

En una medida histórica, este presupuesto también incluye un aumento salarial especial del 10% para nuestros esforzados Agentes de Paz, Oficiales de Detención y Despachadores, declaró el Juez del Condado de Cameron, Eddie Treviño, Jr.

· Aumento salarial del 10% para Agentes de Paz, Oficiales de Detención y Despachadores.

· Aumento salarial del 5% para todo el personal no policial.

· Aumento salarial variable para todos los Fiscales Adjuntos.

· Aumento de la contribución del Condado al seguro médico de los empleados.