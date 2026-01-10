Sospechoso de homicidio a lista de los más buscados

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una recompensa monetaria por información que conduzca al arresto del hombre que huyó a México después de presuntamente disparar y matar al vicepresidente de la junta directiva del Distrito de Tasación del Condado de Hidalgo, Eddy Betancourt.

McAllen Crime Stoppers compartió el anuncio en nombre de Abbott en una publicación de Facebook ayer, que ofrece una recompensa de $30,000 por información que conduzca al arresto de Reynaldo Mata-Ríos, de 60 años.

"El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha agregado a Mata-Ríos a la Lista de los 10 fugitivos más buscados de Texas", afirma el anuncio.

Betancourt, de 61 años, también fue designado por Abbott para la Comisión de Instalaciones de Texas y fue asesinado el 27 de diciembre.

Aproximadamente a las 3:51 am de ese sábado, la policía de McAllen fue enviada a la cuadra 800 de North Ware Road después de que se hiciera una llamada al 911 informando que una persona no respiraba después de posiblemente haber recibido un disparo, según el comunicado de prensa inicial.

Cuando llegó la policía, Betancourt no tenía pulso.

Betancourt también era presidente de R&B General Construction Co. Inc., empresa ubicada en la zona donde ocurrió el tiroteo.

Mata Ríos mide aproximadamente 1.83 metros, pesa 89 kilos y tiene cabello y ojos castaños. Fue visto por última vez cruzando la frontera entre Estados Unidos y México como pasajero en una camioneta roja el 28 de diciembre y se le considera armado y peligroso.

El hombre que conducía la camioneta roja, identificado como Leonel Pérez Delgado, de 61 años y residente de Pharr, fue arrestado el jueves en el puerto de entrada de Hidalgo por obstaculizar la aprehensión o el procesamiento.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Mata-Ríos o este crimen a que se comunique con Texas Crime Stoppers al 1 (800) 252-8477 o con McAllen Crime Stoppers al (956) 687-8477.



