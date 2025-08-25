Detienen a sospechoso que agredió a un policía

La unidad de McAllen Crime Stoppers informó el domingo que detuvo al sospechoso de agredir a un agente de la policía durante la madrugada en la calle 17, en el centro de la ciudad.

Sin embargo, las autoridades solicitan la ayuda del público para recolectar información adicional que pueda contribuir al caso.

El video del incidente se ha vuelto viral a través de las redes sociales.

El alcalde de McAllen, Javier Villalobos, no tardó en expresar su descontento ante la situación, enfatizando su vergüenza por lo sucedido. En un mensaje a través de sus redes, instó a los ciudadanos a colaborar con las autoridades para esclarecer el caso y llevar a la justicia a quienes delinquen en la comunidad.

"Las cosas van a cambiar", afirmó Villalobos, señalando su compromiso con la mejora de la seguridad local.

La solicitud de apoyo público para recolectar información adicional refleja un aspecto crucial en la lucha contra el crimen: la colaboración entre la comunidad y las fuerzas del orden. La participación activa de los ciudadanos puede ser determinante para resolver casos y prevenir futuros incidentes violentos. Por ello, se invita a cualquier persona que tenga información sobre el asaltante a comunicarse con McAllen Crime Stoppers, resaltando la importancia de mantener un entorno seguro para todos.



