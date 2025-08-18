Declaran culpable por sobornos a exconsejal

Un residente de Edinburg de 47 años se declaró culpable de su papel en un plan de soborno de "pago por juego" que involucraba al Ayuntamiento de la ciudad de Edinburg, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Jorge "Coach" Salinas admitió que, entre junio de 2019 y marzo de 2020, participó en una conspiración que involucraba a empresas que buscaban contratos con la ciudad de Edinburg. Salinas, entonces concejal, asistió a reuniones donde un empresario buscaba restablecer un contrato a largo plazo que había vencido y se había convertido en un contrato mensual.

El negocio operaba en Edinburg y sus alrededores. El propietario buscaba conseguir nuevos contratos de trabajo y mantener los existentes con la ciudad.

El propietario habló con Miguel Garza, quien le explicó lo necesario para persuadir al consejo a aprobar el acuerdo. Garza afirmó conocer a varios concejales, incluido Salinas. Dijo que, a cambio de un pago, podría obtener el voto de Salinas a favor del contrato y asegurar el apoyo de la mayoría de los concejales. Parte del dinero se destinaría a ciertos concejales que conformaban la mayoría.

El 23 de julio de 2019, Salinas se reunió con Garza y el dueño del negocio para hablar sobre el contrato pendiente. El dueño del negocio le entregó a Garza $3,000 en ese momento, porque Garza le había declarado que tenían un acuerdo para obtener el voto del Ayuntamiento de Edinburg en nombre de su empresa.

Al asistir a esta reunión, Salinas ayudó e instigó el plan criminal de Garza para que los miembros del consejo realizaran actos oficiales a cambio de un pago monetario.

"El público tiene derecho a esperar honestidad e integridad de los funcionarios gubernamentales", dijo Ganjei. "Si participa en un esquema de pago por participación en el Distrito Sur de Texas, sin duda pagará; el costo será una acusación federal y una pena de prisión".

El juez federal de distrito Drew B. Tipton impondrá la sentencia el 5 de noviembre. En ese momento, Salinas enfrenta una sentencia máxima de hasta 10 años de prisión y una posible multa máxima de 250.000 dólares.

Garza, de 54 años, de Edinburg, se declaró culpable el 2 de mayo de 2023 y también está previsto que sea sentenciado en noviembre.

El FBI llevó a cabo la investigación. Los fiscales federales adjuntos Arthur R. Jones y Robert L. Guerra están a cargo del caso.



