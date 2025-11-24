Realizan histórico simulacro

El Aeropuerto Internacional de McAllen (MFE) concluyó su ejercicio trienal de emergencia a gran escala, un simulacro requerido por la Administración Federal de Aviación (FAA) para evaluar la capacidad de respuesta ante incidentes aeronáuticos y escenarios críticos que podrían poner en riesgo a pasajeros, tripulación y personal operativo.

Para esta edición, MFE alcanzó un hito histórico al convertirse en el primer aeropuerto del Valle del Río Grande en colaborar con el Trauma Regional Advisory Council-V (TRAC-V) y en desplegar la tecnología más reciente de Pulsara, una plataforma avanzada de comunicación para incidentes con múltiples víctimas que permite a equipos de emergencia compartir información en tiempo real y coordinar acciones desde el punto de impacto hasta hospitales y centros de mando.

Esta tecnología, utilizada por primera vez en un simulacro de desastre de esta magnitud en la región, representa un avance significativo en la atención de emergencias masivas.

¿Qué ocurrió?

El simulacro permitió evaluar la rapidez, precisión y eficacia con la que el Aeropuerto Internacional de McAllen activa sus protocolos internos y externos de emergencia, así como su capacidad para trabajar de manera integrada con los sistemas de respuesta locales, estatales y regionales.

Durante el ejercicio, se recreó un escenario de víctimas múltiples, poniendo a prueba la comunicación interagencial, la evacuación, clasificación de lesionados, atención médica inicial, transporte y manejo de información crítica entre todas las instituciones involucradas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Uno de los logros más importantes del simulacro fue la participación coordinada de 27 agencias del Valle del Río Grande, entre cuerpos de emergencia, dependencias gubernamentales, hospitales, corporaciones municipales y organismos de seguridad pública.

En total, 18 de estas agencias cumplieron con requisitos esenciales de capacitación, lo que fortalece sus procesos internos y aumenta la capacidad de respuesta en caso de un evento real.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

El Aeropuerto Internacional de McAllen destacó el trabajo conjunto, la disciplina y el compromiso de cada una de las unidades participantes, reconociendo que los ejercicios de emergencia son esenciales para mantener los más altos estándares de seguridad aérea y comunitaria.

"Agradecemos profundamente a cada una de las agencias, profesionales y voluntarios que participaron en este ejercicio. Su dedicación demuestra, una vez más, que nuestra región está preparada para responder ante cualquier eventualidad. Gracias por ir Más allá. Mucho más allá. por nuestra comunidad.

Decenas de voluntarios, personal médico, bomberos y cuerpos policiales tomaron parte en la operación.