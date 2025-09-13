Cortan servicio eléctrico a negocios de McAllen

Las consecuencias de no cumplir con los requisitos de seguridad ya tuvieron efecto, luego de que la ciudad de McAllen suspendiera el servicio de energía eléctrica a más de 12 negocios en el Distrito de Entretenimiento y Cultura (ECOD, por sus siglas en inglés) por operar sin el certificado de ocupación (CO, por sus siglas en inglés) legalmente requerido.

Los certificados de ocupación son fundamentales para la seguridad comunitaria, indicó la ciudad en un comunicado. "Verifican que cada edificio—desde hogares familiares y escuelas hasta hoteles, restaurantes y bares—cumpla con los códigos esenciales de construcción y contra incendios, normas eléctricas y requisitos de seguridad vital", se indicó en el escrito.

Uno de los requisitos incumplidos son las medidas para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los ocupantes.

Los conflictos entre la Ciudad de McAllen y los negocios del centro comenzaron a raíz de que una mujer policía fue agredida el pasado 24 de agosto. A este suceso las autoridades vinculan dos jóvenes, quienes ya enfrentan cargos.

La ciudad argumenta que sin un CO no hay garantía de que las salidas sean accesibles, el cableado sea seguro o los sistemas de supresión de incendios funcionen, condiciones que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una emergencia.

"Los certificados de ocupación no son burocracia; son salvaguardas críticas diseñadas para proteger a los clientes, empleados y socorristas," dijo el administrador de la ciudad, Isaac Tawil.

"Casi todos los negocios en McAllen cumplen con estas reglas porque valoran la seguridad de sus clientes y de nuestra comunidad. Desafortunadamente, un pequeño grupo de operadores de bares ha decidido ignorar estas normas y operar ilegalmente", añadió el funcionario.

Según la ciudad, a pesar de citaciones y numerosas demandas civiles, los establecimientos continúan desafiando la ley y creando riesgos extremos para la seguridad.

El comunicado indicó que el suministro eléctrico a dichos negocios se restablecerá tan pronto como los operadores obtengan sus certificados de ocupación y demuestren el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad.

Esto ocurre después de que la ciudad revocara los permisos a 20 bares en el centro de la ciudad que se negaron a evitar el consumo de alcohol por parte de menores de edad.



