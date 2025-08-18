Sentencian a pareja por abuso sexual contra niña

Un hombre y una mujer del sur de Texas fueron enviados a una prisión federal por producción de pornografía infantil, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Luis Alberto Huerta, 44, Weslaco, y Jessica Gutiérrez, 47, Donna, se declararon culpables el 6 de noviembre de 2024.

El juez federal de distrito Drew B. Tipton ha ordenado a Huerta y Gutiérrez cumplir 360 y 336 meses de prisión, respectivamente. En la audiencia, el tribunal escuchó información adicional que detalla cómo Huerta y Gutiérrez crearon un infierno para la víctima y la obligaron a participar en un "juego" que resultó en el abuso sexual continuo y la producción de pornografía infantil de una niña inocente. Huerta y Gutiérrez también cumplirán el resto de sus vidas en libertad supervisada tras cumplir sus condenas. Durante ese tiempo, deberán cumplir numerosos requisitos diseñados para restringir su acceso a menores y a internet. También se les ordenará registrarse como delincuentes sexuales.

La investigación comenzó en 2023. Reveló que Huerta y Gutiérrez habían perpetrado el abuso sexual de una menor desde que ella tenía solo siete años. El abuso se prolongó durante tres años.

Huerta y Gutiérrez admitieron haber participado en la agresión sexual de la menor y haberla grabado. Una revisión de sus dispositivos electrónicos reveló fotos y videos de las agresiones.

"Huerta y Gutiérrez cometieron una ofensa atroz y, por lo tanto, se han ganado cada día de las sentencias de varias décadas", dijo Ganjei. "Ninguna sentencia puede reparar el daño causado a la víctima en este caso, pero esperamos que el procesamiento y las sentencias de los acusados disuadan a otros de cometer la misma conducta vil".

"Durante años, estos dos acusados infligieron un daño inimaginable a uno de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad", declaró el agente especial a cargo Aaron Tapp, de la Oficina de Campo del FBI en San Antonio. "Felicitamos al Departamento de Policía de Edinburg (EPD) por su excelente trabajo y su crucial colaboración en esta investigación conjunta. Juntos, logramos que estos depredadores infantiles fueran detenidos y respondieran por sus atroces crímenes".

Huerta y Gutiérrez han estado y permanecerán bajo custodia en espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en un futuro próximo.

El Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas del FBI en San Antonio, que incluye al EPD, llevó a cabo la investigación conjunta.

El fiscal federal adjunto M. Alexis García llevó el caso, presentado como parte del Proyecto Niñez Segura (PSC), una iniciativa nacional del Departamento de Justicia (DOJ) lanzada en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.



