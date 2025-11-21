Sentencian a mujer a 5 años por deceso de niño

BROWNSVILLE — Karen Silva, una mujer de 36 años previamente condenada por dejar a un niño de cuatro años dentro de una camioneta de guardería donde falleció el pasado verano, conoció su sentencia este jueves. Silva se declaró culpable el 3 de noviembre por el delito de lesiones a un menor con resultado de muerte y fue sentenciada a cinco años de prisión.

La víctima, identificada como Logan Urbina, perdió la vida el 27 de junio. Ese día, la policía de Brownsville localizó al menor alrededor de las 4:55 p.m. en la guardería Learning Club Preschool, ubicada en la cuadra 3900 de Paredes Line Road. La coacusada en el caso, Sendy Ruiz, de 38 años, también fue imputada formalmente por la muerte del pequeño. Ruiz se ha declarado inocente y su audiencia preliminar está programada para el 11 de diciembre.