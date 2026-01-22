Condenan a pareja por abuso sexual a un menor

Evelyn Chávez, de 41 años, y Brian Chávez, de 40, fueron sentenciados este miércoles a 40 años de prisión tras ser declarados culpables por un jurado de abuso sexual continuo de un menor, en un caso que conmocionó al condado de Hidalgo.

Detalles del juicio y la sentencia impuesta

El juez Joe Ramírez, del Tribunal del Distrito 464, impuso la sentencia máxima de cuatro décadas por el cargo más grave, tras un juicio que culminó con el veredicto de culpabilidad el pasado 20 de noviembre de 2025. Además, los condenó a 20 años por actos indecentes y 40 años por agresión sexual agravada, aunque las condenas se cumplirán de forma concurrente.

Investigación revela abusos prolongados

La investigación, iniciada tras una denuncia el 22 de julio de 2022 ante el Departamento de Policía de McAllen, reveló que los acusados agredieron sexualmente al menor de forma simultánea y repetida durante varios años, específicamente cuando la víctima tenía entre 5 y 8 años de edad.

Evelyn Chávez