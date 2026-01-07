Anuncia DHS instalación de boyas en el Río Grande para reforzar seguridad fronteriza

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó en Brownsville, Texas, la colocación de una barrera de boyas en el Río Grande, como parte de las acciones para frenar el cruce ilegal y el tráfico de personas en la frontera sur.

¿Qué medidas se implementan en el Río Grande?

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se trasladó este miércoles a Brownsville, Texas, donde anunció la instalación de boyas de seguridad en el Río Grande, específicamente en el área del Condado Cameron. Durante una conferencia de prensa, acompañada por agentes de la Patrulla Fronteriza, la funcionaria detalló que esta infraestructura busca dificultar el cruce irregular de migrantes y las actividades de tráfico de personas en la frontera sur. "Esta barrera hará más difícil para los indocumentados y los traficantes de humanos cruzar el río", afirmó Noem.

Las boyas, explicó, son fabricadas en Texas por una empresa familiar y cubrirán un tramo de más de 500 millas del Río Grande. Cada unidad tiene un diámetro de entre 4 y 5 pies, y al ensamblarse pueden alcanzar hasta 15 pies de longitud.

Detalles sobre la infraestructura de seguridad en Texas

Como parte de su agenda, la secretaria sostuvo una reunión con agentes de la Patrulla Fronteriza y realizó un recorrido por el río para supervisar las condiciones del área donde se instalará el sistema de boyas. Previamente, alrededor de las 9:15 de la mañana, Noem encabezó una mesa redonda con agentes federales y rancheros del sur de Texas, quienes compartieron sus experiencias respecto al cruce de migrantes indocumentados a través de sus propiedades privadas.