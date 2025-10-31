McAllen quiere mantener su ruta aérea con México

McALLEN, Texas.- L os funcionarios de McAllen dicen que están trabajando con los líderes del Congreso para preservar su ruta aérea “vital” entre su aeropuerto y la Ciudad de México, luego del anuncio del Departamento de Transporte de Estados Unidos de revocar la aprobación de la ruta.

La agencia federal anunció el martes que había revocado la autorización de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos y cancelado todos los vuelos combinados de pasajeros y carga de aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México a Estados Unidos.

Una de las rutas afectadas es el servicio actual de Aeroméxico entre Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de McAllen.

“Esta ruta ha sido muy rentable para McAllen y todo el Valle del Río Grande”, declaró el administrador municipal Isaac J. Tawil en el comunicado de prensa. “Es más que un vuelo; es una arteria económica vital que impulsa el comercio, el turismo y los lazos familiares en toda nuestra región binacional”.

“Reconocemos la importancia de proteger los medios de subsistencia de nuestros representados y el impulso económico que hemos construido juntos”, añadió.

“McAllen se encuentra a la vanguardia de la conectividad regional, el comercio y la comunidad”, declaró el alcalde Javier Villalobos. “La prohibición de vuelos a México atenta contra el corazón de nuestra economía binacional, nuestras familias y nuestros lazos culturales”.

Diálogo con senadores

La ciudad señaló en su comunicado del jueves que mantiene un “diálogo activo” con los senadores estadounidenses John Cornyn y Ted Cruz, y los representantes estadounidenses Monica De La Cruz, Vicente González y Henry Cuellar para garantizar que las acciones federales reflejen las realidades y necesidades de las comunidades fronterizas.

“Agradecemos el liderazgo y la capacidad de respuesta de nuestra delegación en el Congreso”, dijo Tawil. “Su colaboración es fundamental para garantizar el crecimiento y la prosperidad continuos de McAllen. McAllen insta al Departamento de Transporte de Estados Unidos y a su homólogo en México a que trabajen con celeridad para restablecer por completo la conectividad de la red”.

El comunicado instaba a los pasajeros con preguntas específicas sobre su viaje a contactar directamente con su aerolínea.