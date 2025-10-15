Liberan bajo fianza a comisionado y esposa

McALLEN, Texas.- Un juez federal otorgó la libertad bajo fianza al comisionado de la ciudad de McAllen para el Lugar 4, Rodolfo Castillo, y a su esposa, Bertha Castillo, tras una audiencia de apelación celebrada el martes.

La pareja enfrenta cargos por presuntamente utilizar su negocio de ropa usada como fachada para una operación de contrabando. Inicialmente, el 3 de octubre, se les concedió la fianza, fijada en $100,000 para Rodolfo y $75,000 para Bertha.

Sin embargo, la fiscalía apeló para revocar dicha decisión, manteniendo a los acusados bajo custodia federal hasta la audiencia de apelación.Durante la audiencia, la fiscalía argumentó que Rodolfo Castillo expresó en una entrevista con agentes federales en septiembre que, de haber cometido un delito grave, huiría a México.

También señalaron que Rodolfo tenía 49 contactos mexicanos en su teléfono y Bertha 42, además de que se encontraron $159,610.60 en efectivo en su domicilio y $16,511.04 en su negocio.

La fiscalía sostuvo que estos recursos y contactos representan un riesgo de fuga, ya que los Castillo podrían establecer una nueva vida en México.

Por su parte, la defensa argumentó que no se demostró la procedencia del dinero encontrado ni el tiempo que estuvo en posesión de los Castillo, y que los agentes federales asumieron su origen ilícito sin especificar la naturaleza de las supuestas actividades ilegales.

Asimismo, la defensa afirmó que los contactos mexicanos no implican un riesgo de fuga, atribuyéndolos a la cercanía de McAllen con la frontera.

El juez decidió mantener la fianza, exigiendo que Rodolfo y Bertha Castillo paguen el monto total en efectivo para obtener su libertad.

