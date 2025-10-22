Comisionado de McAllen es liberado bajo fianza

McALLEN, Texas.- El comisionado de la ciudad de McAllen Place 4, Rodolfo “Rudy” Castillo, fue liberado de la custodia federal el martes después de pagar la fianza.

Castillo, de 55 años, fue arrestado junto con su esposa, Bertha Alicia Castillo, el 2 de octubre por cargos federales de contrabando de bienes y lavado de dinero, según informes anteriores.

Castillo y Bertha fueron acusados de utilizar su negocio, Oro Ropa Usada, ubicado en 6613 S. 28th St., como fachada para una operación de contrabando. Sus arrestos estuvieron relacionados con múltiples redadas de ICE en seis lugares del sur de McAllen.

Según una denuncia penal, Castillo le dijo a un informante confidencial que “evita reportar el ingreso de mercancías a México para evadir la detección de las autoridades”.

La denuncia señala que Castillo le dijo a ese mismo informante que realiza pagos a “varias partes, incluidos funcionarios policiales mexicanos corruptos”, para facilitar el transporte ininterrumpido.

Castillo mencionó específicamente haber pagado 20 mil pesos a un departamento de policía, y que él maneja el proceso de envío, mientras que su esposa se encarga de las ventas.

Se le fijó una fianza de $100,000 a Castillo, con la condición de que la pagara en su totalidad y en efectivo. Como parte de las condiciones de su liberación, Castillo debe entregar su pasaporte, no viajar a México, evitar todo contacto con los coacusados —excepto su esposa— y abstenerse de poseer armas de fuego.

Bertha ha estado en libertad bajo fianza desde el 16 de octubre, según consta en registros judiciales federales.