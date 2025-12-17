Buscan a sospechoso de robo de camioneta

Las autoridades buscan a Eduardo Martínez Vásquez, de 32 años, como principal sospechoso del robo de una camioneta Chevrolet Silverado, ocurrido en la cuadra 3300 de la autopista 83 (IH-2).

Acciones de la autoridad

Un magistrado de la Corte Municipal de McAllen encontró causa probable y emitió una orden de arresto en su contra por el delito de robo de vehículo, un delito grave que conlleva pena de cárcel estatal. El vehículo fue sustraído la noche del 8 de diciembre de 2025, según detalló un comunicado de la Policía de McAllen.

Detalles del robo de vehículo

El robo se produjo en una zona transitada, lo que ha generado preocupación entre los residentes de la comunidad. Las autoridades han instado a la población a estar atenta y reportar cualquier información que pueda ayudar en la captura del sospechoso.

Contexto del caso en McAllen

Este incidente se suma a una serie de robos de vehículos en la región, lo que ha llevado a un aumento en las medidas de seguridad y vigilancia por parte de las autoridades locales.