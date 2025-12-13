Congela fondos para refugio para inmigrantes en McAllen

La administración Trump está retirando fondos federales de Caridades Católicas del Valle del Río Grande, que opera un refugio para migrantes en McAllen.

Esta organización benéfica del sur de Texas forma parte de Caridades Católicas de EE. UU. y es una rama de la Diócesis de Brownsville. Su directora ejecutiva, la hermana Norma Pimentel, se ha hecho mundialmente conocida por su labor de defensa de los migrantes.

¿Qué motivó el retiro de fondos federales?

Pimentel, quien fundó el refugio para migrantes en 2014 y lo ha dirigido desde entonces, fue considerada una de las "100 personas más influyentes de 2020" por la revista Time y recibió un medallón de excelencia del Instituto del Caucus Hispano del Congreso en 2023. Durante el reinado del Papa Francisco, fue considerada la "monja favorita del Papa".

Pero desde el mes pasado, a la organización se le ha prohibido recibir fondos federales durante seis años, según documentos que el gobierno compartió con Fox News, después de que el Departamento de Seguridad Nacional dijera que una investigación encontró múltiples violaciones de subvenciones, como registros inconsistentes sobre los migrantes.

Detalles sobre la auditoría del Departamento de Seguridad Nacional

La auditoría también encontró casi 250 casos en los que la organización sin fines de lucro utilizó fondos federales fuera del plazo de 45 días permitido después de la liberación de un migrante, según Fox News.

En un comunicado, CCRGV dijo que estaba utilizando fondos federales para ayudar a los migrantes que les trajo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, "individuos que fueron liberados por CBP con un documento que les dio permiso para viajar a sus puntos de destino".

La organización no respondió a una solicitud de comentarios. No está claro en qué medida la organización benéfica depende de fondos federales para sus operaciones, pero su comunicado indica que "mantiene su compromiso de servir a cada persona que busca nuestra ayuda con respeto y compasión".

El refugio ofrece a los migrantes liberados de la custodia federal una variedad de servicios, como duchas, comidas y ropa, y sirve como parada de descanso antes de continuar hacia otros destinos en los EE. UU.

"Quienes están en la primera línea de nuestra labor humanitaria saben que nuestra labor realmente contribuye a restaurar la dignidad humana", declaró Pimentel en el comunicado. "Tomo muy en serio cada dólar que se nos confía".

La organización dijo que está comprometida a cumplir con los requisitos de subvenciones federales y está trabajando para ser elegible para recibir fondos nuevamente.

Impacto en el refugio para migrantes en McAllen

Cuando la organización benéfica conmemoró su década de operaciones el año pasado, Pimentel dijo a Border Report que ha ayudado a más de 500.000 migrantes.

Hace unos meses, una investigación de la Cámara de Representantes —dirigida por el representante estadounidense Mark Green de Tennessee, quien preside el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, y el representante Josh Brecheen de Oklahoma, también miembro del comité— investigó a más de 200 organizaciones a las que acusaron de "brindar servicios o apoyo a extranjeros inadmisibles durante la histórica crisis fronteriza de la administración Biden-Harris".

Cuatro organizaciones fueron prioritarias en la investigación, entre ellas Catholic Charities USA. Las otras fueron la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Global Refuge y el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, este último objeto de una investigación criminal iniciada recientemente por el gobernador Greg Abbott.