Repatriaciones no paran en RGV, dice titular de BP

McALLEN, Texas.- Las repatriaciones siguen sin parar en el Río Grande Valley, informó la titular de la Patrulla Fronteriza, Gloria Chávez.

En los últimos dos días, indicó, los agentes de la Patrulla Fronteriza han repatriado a más de 735 inmigrantes ilegales de países como Cuba, Honduras, Venezuela, Haití, México, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos.

NON-STOP REPATRIATIONS IN RGV! In the last two days, #RGV Border Patrol agents have repatriated over 735 illegal aliens from countries such as Cuba, Honduras, Venezuela, Haiti, Mexico, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, and Honduras that had entered illegally into the #USA. pic.twitter.com/gDpCmfT69H