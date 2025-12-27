Arrestos del ICE paralizan industria en el sur de Texas

Una mañana a mediados de noviembre, Mario Guerrero, director ejecutivo de la Asociación de Constructores del Sur de Texas, estaba revisando un chat grupal cuando apareció un video de agentes federales deteniendo a personas en un sitio de construcción.

Vio el video de agentes de Inmigración y Control de Aduanas deteniendo a trabajadores que estaban vertiendo cemento frente a una casa en un vecindario idílico aquí en el Valle del Río Grande. Durante casi un año, Guerrero había visto videos similares o leído noticias sobre arrestos y redadas. Esta fue la gota que colmó el vaso.

Las redadas y la posibilidad de que se produzcan más han sembrado el miedo en los trabajadores de la construcción, lo que ha obligado a muchos a quedarse en casa. Los agentes del ICE han arrestado a más de 9,100 personas en el sur de Texas, casi una quinta parte de todos los arrestos de este tipo en todo el estado desde que Trump asumió el cargo, según datos gubernamentales proporcionados por el ICE en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) al Proyecto de Datos de Deportación y analizados por el Texas Tribune.

Sin suficientes trabajadores, la construcción se ha ralentizado, lo que ha generado un efecto dominó en toda la economía. Los economistas sugieren que esto incrementará los costos de la vivienda, incluso mientras las autoridades texanas se centran en reducirlos.

Más tarde esa tarde, Guerrero publicó un video propio en la página de Facebook de la asociación en el que se dirigió a la comunidad de la construcción, a los funcionarios electos locales y al público. "Me gustaría comenzar este video diciendo que soy ciudadano estadounidense y es una locura que estemos viviendo en tiempos en los que realmente hay que decirlo", comenzó Guerrero.

Dijo que creía que las fuerzas del orden debían hacer su trabajo, pero que le preocupaba el hecho de que los agentes del ICE estuvieran operando sin órdenes de arresto (algo que legalmente les está permitido hacer) y deteniendo a personas que tienen la autorización adecuada. "Es lo que está sucediendo en todo el Valle del Río Grande en los sitios de construcción", dijo.

Terminó el video llamando a los líderes locales a asistir a una reunión a finales de ese mes para discutir los desafíos actuales que enfrenta la industria de la construcción debido a las redadas de ICE. "Es hora de que nuestros líderes se presenten", dijo. "Nuestra gente está sufriendo, nuestros negocios están sufriendo. No hay mano de obra".

La franqueza de Guerrero sobre cómo la industria de la construcción está sufriendo como resultado de las redadas de ICE captó la atención de la comunidad del Valle del Río Grande. Durante meses, los residentes asumieron abiertamente que la industria de la construcción se estaba viendo afectada negativamente, pero aún no habían escuchado a nadie en el sector reconocerlo oficialmente. Datos de la Reserva Federal de Dallas muestran una caída del 5% en los empleos de la construcción durante el tercer trimestre de este año, la mayor caída de empleos en la región.

ICE no respondió a una solicitud de entrevista ni a la lista de preguntas que envió The Texas Tribune.

¿Cómo afectan las redadas de ICE a la construcción en Texas?

Con sus comentarios, Guerrero abrió la puerta para que otros finalmente hablaran abiertamente al respecto, llamando la atención de funcionarios estatales y federales.

"La construcción no puede continuar". Cuando llegó el día de la reunión, más de 380 personas llenaron la sala del Centro de Eventos Brookhaven en Pharr. Estaba repleta de profesionales de casi todos los sectores de la construcción y el desarrollo, incluyendo el hormigón, la madera, el sector inmobiliario y los préstamos. También asistieron algunos funcionarios electos.

Durante la aproximadamente hora y media que duraron la reunión, los representantes de la industria se turnaron para hablar sobre los impactos que sus negocios habían sufrido debido al temor de los trabajadores a que ICE se presentara en las obras. También advirtieron sobre cómo la economía del Valle del Río Grande en general sufriría si no cesaban los arrestos de ICE.

"El negocio ha bajado considerablemente", declaró Ronnie Cavazos, presidente de la junta directiva de la Asociación de Constructores del Sur de Texas, a la multitud. "Si continuamos por esta senda, veremos que muchos negocios fracasan".

Isaac Smith, copropietario de Matt´s Building Materials, dijo que las tiendas de su familia estaban teniendo dificultades para sacar la madera. "Si las obras sufren allanamientos, a cualquier nivel, la construcción no puede continuar", declaró Smith al Tribune. "No es una situación agradable".

Smith dijo que sus ventas habían experimentado una disminución de dos dígitos desde que comenzaron las operaciones de ICE. También ha observado un aumento en los pagos atrasados de los clientes con línea de crédito de la tienda. "Eso tiene un efecto adverso en nuestro flujo de caja y en cómo operamos, cómo gestionamos los gastos y el dinero que entra y sale", dijo Smith.

Guerrero, empujado al centro de atención

Desde la reunión, Mario Guerrero, director ejecutivo de la Asociación de Constructores del Sur de Texas, ha recibido una cantidad inusual de atención para alguien que normalmente se mantiene alejado de las redes sociales.

Su video captó la atención del representante estadounidense Henry Cuellar , demócrata de Laredo, quien solicitó reunirse. La reunión, celebrada en un restaurante de mariscos, resultó exitosa, según Guerrero, y Cuellar expresó su deseo de concientizar sobre el tema en el Congreso.

El 10 de diciembre, Guerrero asistió a una reunión privada con el gobernador Greg Abbott cuando el gobernador recorrió el Valle para defender sus propuestas de reducir los impuestos a la propiedad.

Al final de la reunión, Guerrero se presentó a Abbott, pero el gobernador parecía saber ya quién era. Durante su breve intercambio, Guerrero le entregó una carta y lo invitó a otra reunión de constructores en enero.

La oficina de Abbott no respondió a una solicitud de comentarios.