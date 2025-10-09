Alertan a texanos por crisis letal de fentanilo

McALLEN, Texas.- En el marco del Mes de Concientización sobre la Intoxicación por Fentanilo, la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas destaca recursos que ayudan a prevenir, reconocer y revertir las intoxicaciones por esta potente y letal droga.

"En todo Texas y Estados Unidos, las personas, sin saberlo, toman una decisión mortal al tomar pastillas con fentanilo, lo que resulta en la muerte", declaró el gobernador Greg Abbott.

Por este motivo, dijo el mandatario estatal, la campaña estatal integral ´Una pastilla mata´ para educar al público sobre la crisis mortal del fentanilo que pone en peligro a los tejanos de todas las edades.

"Animo a mis compatriotas a hablar abiertamente y a tener conversaciones significativas sobre los peligros del fentanilo para ayudar a salvar vidas y luchar por un futuro libre de intoxicación por fentanilo".

Abbott anunció el lanzamiento de la campaña "Una Pastilla Mata" por primera vez en 2023.

"El Mes de Concientización sobre la Intoxicación por Fentanilo es una oportunidad para unirnos como estado para educar, empoderar y proteger a nuestras comunidades", declaró Trina Ita, comisionada ejecutiva adjunta de Servicios de Salud Conductual de la HHSC".

El programa de Respuesta Dirigida a Opioides de Texas brinda acceso a servicios de prevención, intervención, tratamiento y recuperación para abordar la crisis de opioides y fentanilo. El programa de Respuesta dirigida a opoides de la HHSC aborda los trastornos por consumo de opioides y estimulantes aumentando el acceso a medicamentos para revertir sobredosis y reduciendo las muertes por sobredosis mediante programas basados en la evidencia.

La agencia estatal de Salud también tiene contrato con la Universidad de Texas en San Antonio para administrar Naloxone Texas, un programa estatal que ofrece educación para la prevención de sobredosis y acceso a naloxona. La capacitación sobre la respuesta a sobredosis de naloxona y opioides está disponible a través del sitio web de Naloxone Texas.

El fentanilo es un potente opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína.

Según el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS), entre julio de 2024 y junio de 2025, 1mil 231 tejanos murieron por intoxicación relacionada con el fentanilo.

En los 12 meses anteriores, el DSHS reportó 2 mil 151 muertes relacionadas con el fentanilo.