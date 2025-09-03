Celebran el ascenso de dos nuevos sargentos

BROWNSVILLE, Texas.- En una emotiva ceremonia celebrada en la Iglesia Comunitaria Good Shepherd, el Jefe Sauceda y el Departamento de Policía de Brownsville reconocieron y festejaron el ascenso de dos de sus oficiales más destacados al rango de sargento. La ceremonia fue un momento de gran orgullo tanto para los ascendidos como para todo el departamento.

Los sargentos Adalberto Morillon y Argenis Martínez recibieron sus ascensos como reconocimiento a su arduo trabajo, dedicación y compromiso inquebrantable con los valores fundamentales del departamento. Estos valores incluyen el liderazgo de servicio, la humildad y la integridad, principios que guían las acciones de la Policía de Brownsville en su misión de proteger y servir a la comunidad.

Durante la ceremonia, el jefe del departamento destacó la importancia de estos ascensos no solo como un reconocimiento al mérito individual, sino también como un reflejo del compromiso continuo del departamento con el desarrollo profesional y el liderazgo efectivo.

"Su ascenso es un testimonio de su dedicación y profesionalismo," afirmó el Jefe Sauceda. "Confiamos plenamente en que continuarán guiando a nuestra fuerza policial con honor y dedicación."

La Policía de Brownsville reafirma su compromiso con la comunidad a la que sirve y reconoce que estos ascensos son un paso importante en el desarrollo continuo de su personal. Con líderes como el Sargento Morillon y el Sargento Martínez, el departamento está bien posicionado para enfrentar los desafíos futuros y continuar brindando servicios de alta calidad a los ciudadanos de Brownsville.