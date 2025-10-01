Reconocen comisionados vida y legado del agente R. García

BROWNSVILLE, Texas.- La vida y legado del agente Rubén García fue reconocido por la Corte de Comisionados del Condado Cameron. El lunes 30 de septiembre de 2024, el agente García realizó el máximo sacrificio en el cumplimiento del deber al desempeñar heroicamente sus funciones y asistir en el lugar de un accidente de tránsito, perdiendo trágicamente la vida después de que su patrulla fuera arrollada por un conductor distraído y bajo los efectos del alcohol.

En el primer aniversario del fallecimiento del agente García, el juez junto con los comisionados proclamaron el 30 de septiembre de 2025 como el "Día del Agente Rubén García" en el Condado de Cameron, Texas.