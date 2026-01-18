Alertan sobre ola de robos de camionetas Nissan Frontier

El Departamento de Policía de Brownsville emitió una alerta comunitaria ante el incremento reciente en robos de camionetas Nissan Frontier, en especial los modelos 2022 y más recientes, que se han convertido en blanco recurrente de ladrones en diversos sectores de la ciudad.

Ante esta tendencia delictiva, las autoridades hacen un llamado urgente a los propietarios de este tipo de vehículos para que fortalezcan las medidas de seguridad básicas y así evitar convertirse en víctimas.

Recomendaciones de seguridad para propietarios de Nissan Frontier

La policía local recomienda a los ciudadanos las siguientes acciones preventivas:

- Mantener los vehículos siempre cerrados con llave, incluso cuando están estacionados en cocheras o entradas de casa.

- Utilizar dispositivos antirrobo visibles, como trabas para el volante (clavijas) o barras de seguridad, los cuales actúan como un elemento disuasorio efectivo para los delincuentes.

- Reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa en sus vecindarios, ya sea personas merodeando o vehículos actuando de manera extraña.

Acción ciudadana frente al aumento de robos

El Departamento de Policía enfatiza que la vigilancia comunitaria es una herramienta clave para combatir estos delitos. En caso de presenciar un robo en curso o una situación de emergencia, se debe llamar al 911 sin demora.

La dependencia también recuerda a los residentes anotar y guardar el número de identificación del vehículo (VIN), así como tomar fotografías de sus autos, información que resulta vital para las investigaciones posteriores en caso de ser sustraídos.