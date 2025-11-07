Bomberos de Tamaulipas reciben capacitación en Texas sobre incendios

Bomberos de tres ciudades de Tamaulipas reciben capacitación en Texas sobre cómo atender incendios en los aeropuertos.

Es el Departamento de Bomberos de McAllen quienes les dan el entrenamiento a elementos de Ciudad Victoria, Reynosa, Tampico, así como de Monterrey.

Este entrenamiento práctico se centra en la respuesta a incendios en el aeropuerto y la preparación para emergencias, dando a los equipos la oportunidad de aprender unos de otros y fortalecer el trabajo en equipo en nuestras ciudades vecinas.

"Están en McAllen esta semana para un ejercicio conjunto de dos días con nuestro departamento de bomberos de McAllen. Juntos, nos estamos entrenando para mantener todas nuestras comunidades más seguras".