Proyectan tres hoteles ante el auge del turismo espacial

La ciudad más grande del Valle no le baja al ritmo, y el interés turístico por los lanzamientos de SpaceX sigue en aumento. Para satisfacer la demanda, se continúa con la construcción de nuevos hoteles, que se sumarán a los aproximadamente 20 ya existentes en la zona.

De acuerdo con el Departamento de Licencias y Regulación de Texas, actualmente hay tres proyectos hoteleros multimillonarios en planeación, cuyas obras se espera concluyan entre finales de 2026 y principios de 2027. Uno de ellos es un Embassy Suites, con una inversión de $10 millones de dólares, que se ubicará en el 3301 del Bulevar Pablo Kisel, cerca de la autopista y de la Plaza Comercial Sunrise Mall.



