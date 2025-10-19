Arriban a McAllen protestas No Kings

McALLEN, TX.- Mientras continúan las manifestaciones en todo Estados Unidos en oposición a las políticas y la retórica migratoria del presidente Donald Trump, el Valle del Río Grande demostró nuevamente el sábado que no es la excepción.

Más de 1.000 personas acudieron a las ciudades más grandes de la región para otra protesta de No Kings que llenó el aire con pitadas, cánticos y vítores, todo en gran medida sin incidentes.

En McAllen, la protesta se realizó en las cercanías de Business 83 y 16th Street, cerca del tribunal federal, y atrajo a casi 600 personas que llevaron carteles o recorrieron la calle haciendo sonar las bocinas y vitoreando.

“(Estoy aquí por) una amplia gama de cuestiones, desde la inmigración, que es una de las cosas más importantes, hasta la libertad de expresión, y un ataque a nuestras instituciones como el Departamento deJusticia y los tribunales y programas del gobierno federal como DEI”, dijo un residente de McAllen de 38 años de México.

Decenas de personas se presentan en Brownsville en la esquina de Morrison Road y Pablo Kisel en Brownsville el sábado 18 de octubre de 2025.

El residente, que habló bajo condición de anonimato, agregó: “Nunca se sabe y no se puede ser demasiado cuidadoso con un presidente que cree que tiene poder autoritario en una democracia”.

Cameron González, de 24 años y residente de Pharr, dijo que asistió a la protesta en McAllen para luchar contra una administración que “se ha descarrilado por completo”.

González también dijo que estaba allí para mostrar solidaridad con Palestina.

“Simplemente no reconozco este país que una vez amé de niña”, dijo. “Vine sola hoy y ha sido una protesta pacífica y respetuosa, y eso me da mucha esperanza”.

De hecho, se vio al jefe de policía de McAllen, Víctor Rodríguez, saludando a los manifestantes y estrechándoles la mano mientras caminaba por la calle.

Mientras tanto, los asistentes sostenían carteles en el aire que decían lemas como: “No puedes hablar de lo que es ilegal cuando votaste por un criminal” y “NO HAY TRONOS, NO HAY CORONAS, NO HAY REYES”.

Entre las imágenes también se encontraban un cartel que representaba la Constitución de Estados Unidos y numerosas caricaturas que retrataban al presidente bajo una luz poco favorecedora.

También hubo cientos de personas que aparecieron el sábado por la mañana en las protestas de No Kings en las cercanías del hotel Cortez en Texas Boulevard y Business 83 en Weslaco y en Tyler en Harlingen.

Allí se observó gran parte de la misma actividad; por ejemplo, un caballero que sostenía un cartel que decía “Bienvenido al sur de Texas, donde el ICE se derrite y comemos TACOS” caminaba frente al Bank of America en Harlingen.

En la manifestación también participaron numerosos niños y adolescentes.

En Harlingen, los manifestantes se alinearon a ambos lados de Tyler Avenue, cerca del Ayuntamiento.

Hubo una gran participación y algunos estiman que unas 500 personas acudieron para protestar por diversas cuestiones.

“Mi mayor preocupación es que derriben barcos y no tener idea de qué hay allí ni de qué se destruyó”, dijo Christina Mild.

Se refería a la destrucción de al menos cinco barcos venezolanos sospechosos de transportar drogas legales; los ataques han matado al menos a 27 personas.

Los manifestantes, congregados en las calles, sostenían carteles que expresaban con valentía sus preocupaciones.