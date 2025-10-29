Acusan a mujer de proporcionar bebidas alcohólicas a menores

McALLEN, Texas.- Una mujer de 17 años ha sido acusada de seis cargos de proporcionar alcohol a menores durante una reunión en McAllen.

Kamila Milian Figueroa fue procesada el domingo y se le emitió una fianza de $24,000 en relación con el incidente, según un comunicado de prensa.

El comunicado de prensa indicó que el Departamento de Policía de McAllen recibió un informe anónimo de menores que bebían bebidas alcohólicas en una "reunión privada" en la cuadra 2700 de South M Street el domingo alrededor de las 12:34 a.m.

Los agentes que acudieron al lugar observaron latas y botellas de té y cerveza con alcohol en el jardín de la residencia, según el comunicado de prensa. El propietario no se encontraba en el lugar en el momento del incidente, pero fue contactado y acudió posteriormente para ayudar a los agentes.

El comunicado de prensa decía que el propietario dijo a los oficiales que le habían dado permiso a su hija para organizar una reunión limitada, pero que no sabían que hubiera bebidas alcohólicas.

Las declaraciones recogidas en la residencia indicaron que Figueroa organizó la fiesta y proporcionó alcohol a al menos seis menores, según el comunicado de prensa.

Se cree que algunos de los menores huyeron de la escena mientras los oficiales investigaban, y una persona fue acusada de no identificarse después de proporcionar un nombre falso, según el comunicado de prensa.

Figueroa ha sido arrestada y acusada. La investigación continúa y podrían presentarse otros cargos, según el comunicado de prensa.

Se insta a cualquier persona que tenga información a comunicarse con McAllen Crime Stoppers al 956-687-8477.